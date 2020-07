Suspeito de furtar hidrômetros é preso em Manaus

A ‘LISTA DOS 8’ e o impeachment do governador Wilson Lima

Manaus/AM - Paulo Stênio Aguiar, 33, foi preso nesta quarta-feira (29), suspeito de furtar hidrômetros de casas no bairro Armando Mendes, zona Lesre de Manaus.

De acordo com o delegado titular do 25ª Distrito Integrado de Polícia (DIP), Márcio André, o furto dos hidrômetros ocorreu no dia 7 de agosto de 2019. Ao menos duas casas registraram Boletim de Ocorrência do furto.

"Ele foi preso em flagrante pelo furto. Ai foi decretado esse mês a prisão preventiva dele e conseguimos cumprir hoje. Dentro desse objeto a um cobre, o que deve despertar o interesse do furto", disse.

O delegado disse ainda, que Paulo já teria passagem por furto ocorridas no ano de 2015. Ele deve ficar a disposição da Justiça.