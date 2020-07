Suspeito de estrangular mulher em hotel é preso em Manaus

A ‘LISTA DOS 8’ e o impeachment do governador Wilson Lima

Manaus/AM - Nesta quarta-feira (29), por volta das 6h, equipes da 5ª Seccional centro-sul, com o apoio de policiais civis do 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e do 23º DIP, cumpriram mandado de prisão preventiva em nome de Ariel de Souza Evangelista, 31, conhecido como ‘Sasá’. Ele é apontado como o autor de dois homicídios ocorridos em 2014 e em 2019.

De acordo com a titular da 5ª Seccional centro-sul, delegada Deborah Barreiros, o infrator foi preso no Loteamento Parque das Nações, bairro Flores, na zona centro-sul da capital. As diligências em torno de Ariel apuraram que o primeiro homicídio cometido pelo indivíduo ocorreu em 2014, cuja vítima foi uma mulher conhecida como Maria do Socorro de Guedes, que tinha 39 anos.

“Na ocasião desse primeiro homicídio, a vítima foi morta após ter sido estrangulada por Ariel, em um hotel, na rua Lobo D’Almada, bairro Centro, na zona sul de Manaus. O crime teria sido motivado porque o infrator acreditava que uma quantia em dinheiro teria sido furtada pela vítima, no momento em que eles consumiam bebidas alcoólicas juntos, horas antes do homicídio”, afirmou Deborah.

A delegada explicou, ainda, que para se vingar e recuperar o valor que havia sido supostamente furtado, o indivíduo convidou a vítima para o hotel mencionado, e ao chegarem lá, cometeu o homicídio. Entretanto, após consumar o delito, Ariel não encontrou nenhuma quantia em dinheiro. Em depoimento, o infrator confessou o crime e relatou que chegou a fumar maconha ao lado do corpo de Maria do Socorro.

Conforme a delegada, no ano passado, o indivíduo voltou a cometer outro assassinato. Dessa vez, a vítima foi Raimundo Almeida de Sá Filho, que tinha 36 anos. O delito teria sido cometido depois que Ariel foi até a casa da vítima para cobrar uma dívida da companheira de Raimundo.

“Como a mulher não tinha nenhum valor em dinheiro naquele momento, iniciou-se um desentendimento e o infrator acabou desferindo 20 facadas contra Raimundo, que morreu em decorrência dos ferimentos”, disse a autoridade policial.

Ariel foi indiciado por dois homicídios. Após os trâmites na unidade policial, ele será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT) onde ficará à disposição da Justiça.