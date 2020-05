Suspeito de cometer diversos roubos é preso com tornozeleira eletrônica em Manaus

A crepioca do vice-governador

Manaus/AM - Paulo Sérgio da Silva Piauhy e Neilo Silva do Nascimento, foi preso na tarde de quarta-feira (20), na rua Santa Martha, bairro Monte das Oliveiras, por suspeita de roubo.

De acordo com o delegado titular do 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Ricardo Cunha, Paulo é suspeitos de assaltar um veículo Peugeot de cor preta, em novembro de 2019, no bairro Manoa zona Norte da cidade

Já na posse do veículo, e com ajuda de Neilo Silva do Nascimento, 22, que está preso, foi na Drogaria Pharma Vip, localizada no bairro Colônia Terra Nova, rendeu os funcionários do estabelecimento e roubou toda a renda do local.

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e conseguiu realizar a prisão em flagrante do comparsa, contudo Paulo conseguiu se evadir.

Após desdobramentos investigativos com a devida identificação do suspeito pelas vítimas, a polícia representou pela prisão de Paulo que foi detido usando tornozeleira eletrônica

Paulo seguirá para a audiência de custódia, após os procedimentos cabíveis.