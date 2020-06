Susam vai transformar Caics em Centros Especializados de Média Complexidade

CPI da Saúde parou, mas já abriu a Caixa de Pandora e revelou seus demônios

Manaus/AM - A Secretaria de Saúde do Amazonas (Susam) avalia a possibilidade de transformar ao menos 5 dos 12 Centros de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (Caics), em Centros Especializados de Média Complexidade para crianças. O projeto está em discussão entre a Susam e o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

Nesta quarta-feira (17), a secretária de Saúde, Simone Papaiz, esteve reunida com a secretária executiva da FPS, Kathelen Santos, para elaboração do plano de implantação da mudança dos Caics.

“Queremos que a rede de saúde possa atender de forma resolutiva essas crianças e familiares que hoje buscam por atendimento de média complexidade especializado. Esses Caics serão referências para a rede de atendimento infantil”.

De acordo com o planejamento apresentado, nas próximas semanas a parte técnica irá finalizar a construção do projeto e elaboração de cronograma, para que o trabalho estrutural seja iniciado. A expectativa é de que, até o final do ano, ao menos dois desses Caics já estejam funcionando nessa nova configuração.

As obras de readequação dos espaços serão financiadas por meio de recursos do FPS e executadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), como explicou a secretária executiva do Fundo, Kathelen Santos. “Assim que o plano estiver fechado por parte da Susam, procederemos com a liberação de recursos e a Seinfra iniciará o trabalho”, concluiu.