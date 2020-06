Susam e empresários viram alvos de operação que investiga superfaturamento de respiradores em Manaus

Sobre eventual operação da PF em Manaus

Manaus/AM- A sede da Secretaria de Saúde do Estado (Susam) e empresários, que ainda não tiveram os nomes revelados, viraram alvos de uma operação que apura o superfaturamento na compra de respiradores pelo órgão.

O Amazonas já esteve em evidência há alguns meses com a suspeita de ilegalidades na compra de equipamentos e no aluguel do hospital de campanha que funciona na NiltonLins, em Flores. Na época, o governador Wilson Lima declarou que os respiradores estavam com o preço elevado por conta da alta demanda no mercado.

Na Operação Apneia deflagrada hoje (10), 14 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos dentro da Susam e nas casas dos empresários. O MP/AM deve realizar uma entrevista coletiva ainda essa manhã para revelar detalhes da ação.

A operação acontece simultaneamente no Pará, mas lá está sob o comando da Polícia Federal.