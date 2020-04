Suposto pistoleiro de facção criminosa é preso com fuzil e pistolas em Manaus

Tensão política cresce e isola governador Wilson Lima

Manaus/AM - Um homem identificado por Geremias Ribeiro da Silva, 36, foi preso na manhã desta terça-feira (28), com armas de grosso calibre, no bairro Mauzinho, zona Leste de Manaus.

De acordo com o capitão Aldyvan da Ronda Ostensiva Candido Mariano (Rocam), Geremias é suspeito de ser pistoleiro de uma facção criminosa na cidade. Ele reponde por vários homicídio em Manaus e estava foragido da justiça desde maio de 2018.

Segundo o capitão, a prisão do suspeito ocorreu após denúncias anônima. Ao chegar no local indicado a polícia o encontrou armado com uma pistola Glock ponto 40, adesivada com imagens de dólares. Os policiais então continuaram o flagrante e foram até o local que ele estava escondido e encontraram um fuzil colt, calibre 556; 01 revolver cal 38 e 01 espingarda calibre 32.

“O suspeito comandava a facção no Bairro Mauzinho, era o braço direito de um líder de uma facção que comanda o estado e estava em uma casa, próximo a um rio, e já havia um bote, pronto para ele fugir”, disse.

Geremias foi levado a sede Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Bairro Compensa, Zona Oeste, onde foi flagranteado por porte ilegal e arma de fogo. Após os procedimentos legais, vai ficar a disposição da justiça.