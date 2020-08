Maus Caminhos: STJ autoriza soltura de Mouhamad Moustafa

Manaus/AM - O médico e empresário Mouhamad Moustafa, condenado por desvios de recursos públicos da saúde do Amazonas, deve deixar a prisão após decisão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ). O ministro Nefi Cordeiro, autorizou a soltura na última segunda-feira (3).

A decisão do ministro permite que Mouhamad continue solto até que seja realizado o julgamento do pedido de habeas corpus do processo em discussão. A defesa do médico afirma que ele deve deixar o Centro de Detenção Provisório Masculino (CDPM) 2 ainda nesta quinta-feira (6).

Os advogados de Mouhamad pediram a soltura do médico, pois o pedido de habeas corpus ainda não possui prazo para ser julgado, devido a suspensão de atividades do judiciário por conta do novo coronavírus.

Mouhamad possui inúmeras condenações por desvios de recursos públicos em processos oriundos da operação Maus Caminhos.