SSP confirma que tem mais de 25 servidores infectados pelo coronavírus no Amazonas

Despreparo permitiu avanço da Covid-19 no Amazonas

Manaus/AM - A Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP), divulgou nessa quarta-feira (22), que até agora a instituição já confirmou 27 casos de contaminação por coronavírus entre seus servidores.

Os infectados são em sua maioria policiais, e seis deles morreram com a doença, uma da vítimas foi um tenente que estava fora do grupo de risco. O Corpo de Bombeiros também tem registros e por isso, passou a reforçar as medidas de proteção.

Ainda ontem, o Sargento Pereirinha, presidente da Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (ASSPBMAM), fez um apelo ao Governo, pedindo EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) para a categoria que atua diretamente nas ruas.