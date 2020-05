Soldado do Exército morre em confronto durante operação no Amazonas

Coronavirus já entrou dentro de casa

Manaus/AM - Um soldado do Exército brasileiro, morreu na última sexta-feira (1), durante uma operação no Rio Negro, no município de São Gabriel da Cachoeira, interior do Amazonas e fronteira com Colômbia e Venezuela.

Segundo a 2ª Brigada de Infantaria de Selva, o confronto ocorreu por volta das 18h, em área próxima à ilha das Flores. A operação denominada Rio Negro era contra o narcotráfico e crimes ambientais.

O militar foi morto a tiros durante o confronto. Um homem foi preso com R$ 27 mil, duas armas de fogo e maconha.