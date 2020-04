Sobe para três número de médicos mortos no hospital Santo Alberto, em Manaus

Saiba porque o Amazonas está perdendo a guerra para o coronavírus

Manaus/AM - Subiu para três o número de médicos mortos neste domingo (12), no Hospital Santo Alberto, localizado no bairro Cachoeirinha, zona Sul. A morte do cirurgião aposentado Renato Coimbra acaba de ser confirmada.

Pela manhã, a vice-presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, Patrícia Sicchar, havia anunciado a morte dos médicos Altamir Bindá e Raimundo Ferreira. Ambos eram sócios do Santo Alberto.

Conforme o sindicato, o Dr. Altamir Bindá, atuava na área de Clinica Médica e Pneumologia, e faleceu vítima da Covid-19.

Já o Dr. Raimundo F. Rodrigues, com especialidade em Ginecologia e Obstetrícia, ainda não teve a causa da morte confirmada.

A informação é de que dois outros sócios do hospital estão internados, e outros três médicos estão em casa em isolamento total.