Sobe para 3.635 casos de coronavírus no Amazonas; mortos somam 287

‘Leva esse corpo daqui, não é de minha mãe”. Manaus vive dia de vexame e espanto

Manaus/AM - O Amazonas registrou mais 441 casos de Covid-19, neste sábado (25), totalizando 3.635 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM). Também foram confirmados mais 32 óbitos pela doença, elevando para 287 o total de mortes.

O boletim aponta que 2.009 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar. De ontem para hoje, mais 52 pessoas se recuperaram da doença e estão fora do período de transmissão do vírus, totalizando, agora, 1.089 recuperados.

Internações – Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 250 pacientes internados, sendo 126 em leitos clínicos (55 na rede privada e 71 na rede pública) e 124 em UTI (52 na rede privada e 72 na rede pública).

Há ainda outros 822 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 625 estão em leitos clínicos e 197 estão em UTI.

Dos 3.635 casos confirmados no Amazonas até este sábado (25/04), 2.678 são de Manaus (73,6%) e 957 do interior do estado (26,3%).