Sobe para 18.392 o número de casos confirmados de coronavírus no Amazonas

Manaus/AM – Em 24h, o Amazonas registrou 1.211 novos casos de coronavírus, nesta sexta-feira (15). Com isso, o número de infectados chega a 18.392 e o número de óbitos é de 1.331, com mais 96 confirmados segundo boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

O boletim aponta que 6.282 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar. Outras 10.242 pessoas já passaram pelo período de quarentena (14 dias) e se recuperaram da doença.

Internações – Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 537 pacientes internados, sendo 342 em leitos clínicos (61 na rede privada e 281 na rede pública) e 195 em UTI (79 na rede privada e 116 na rede pública).

Há ainda outros 691 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 498 estão em leitos clínicos (135 na rede privada e 363 na rede pública) e 193 estão em UTI (54 na rede privada e 139 na rede pública).