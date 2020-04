Sob efeito de álcool, homem é preso após tentar agredir dono do kitnet em Manaus

A vida por um fio na porta de hospital em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 37 anos, que não foi identificado, foi detido na tarde desta sexta-feira (24), na rua São Pedro, no bairro Coroado, na Zona Leste, após se envolver em uma confusão com o locador do prédio de quitinetes onde mora.

De acordo com a polícia, o homem estava sob efeitos de bebidas alcoólicas e que iria assar peixe, momento em que a confusão começou.

O homem foi conduzido ao prédio do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.