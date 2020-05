'Só com redução da curva de casos da Covid-19 no Amazonas', diz MP sobre reabertura de comércio

Coronavirus já entrou dentro de casa

Manaus/AM - A situação do coronavírus no Amazonas e nos municípios do estado foi assunto da reunião por videoconferência realizada, nesta quinta-feira (30) pelo Ministério Público do Amazonas (MPAM), com a presença da Procuradora-Geral de Justiça, Leda Mara Nascimento Albuquerque, o governador do Estado Wilson Lima e o prefeito de Manaus, Arthur Neto, além de integrantes do Comitê Interinstitucional do qual também participam os Tribunais de Contas (TCE-AM) e de Justiça do Amazonas (TJAM), a Assembleia Legislativa do Estado (ALE-AM),o Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público do Trabalho (MPT), a Defensoria Pública do Estado (DPE) e também com representantes do comércio e da indústria.

A Procuradora-Geral de Justiça Leda Albuquerque afirmou que parte da sociedade não entende a gravidade da doença e não dá a devida importância ao isolamento social. Além de discordar sobre o retorno das atividades, mesmo que gradual, no Estado.

“Esse debate do cronograma se deu dentro de um contexto maior e o Ministério Público ouviu atentamente, assim como todas as instituições, mas ficou muito claro que o retorno, ainda que gradual, só vai se dar, se as condições forem outras e se a curva epidemiológica sofrer um achatamento. De outro modo, não há menor possibilidade do Ministério Público concordar com o retorno gradual das atividades, porque nós vamos ter mais pessoas infectadas e mais mortes, como tem acontecido mundo afora”, disse Leda Albuquerque.

Segundo o governador Wilson Lima, a reabertura gradual da economia no Amazonas vai depender da confirmação das projeções feitas por estudo elaborado por uma equipe multidisciplinar composta por médicos, infectologistas, estatísticos e economistas, coordenados pelos professores Samy Dana e Alexandre Simas.

A chefe do Ministério Público estadual ponderou que a situação afeta a economia e que aquele projeto de retorno revela uma preocupação do governo, junto com o empresariado local, de debater essa retomada das atividades laborais, o que tem muita coisa em jogo. Mas, alertou: "o momento exige o isolamento social. O isolamento precisa ser mantido”, afirmou a Procuradora-Geral de Justiça.