Sistema de distribuição de água chega a município do interior do Amazonas

Manaus/AM – A obra de ampliação do sistema de captação e abastecimento de água do município de Apuí (a 453 quilômetros de Manaus) está com 63% de execução e envolve a implantação do processo de captação, tratamento, reservatório, distribuição e abastecimento das residências com o fornecimento gratuito do kit cavalete, equipamentos para ligações domiciliares, e hidrômetro.

Os trabalhos estão sendo realizados pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra). A construção do sistema engloba oito poços tubulares profundos com 150 metros de profundidade, sendo que já estão prontos; duas casas de cloração e dois reservatórios elevados em concreto armado com capacidade de armazenamento de 250 mil litros de água cada.

Os dois reservatórios apresentam mais de 50% de estrutura pronta. Cada um deles será abastecido por quatro dos oitos poços tubulares profundos. O secretário titular da Seinfra, Carlos Henrique Lima, destacou que a obra deve garantir qualidade de vida dos moradores de Apuí.

“Essa obra, com toda certeza, vai trazer muitos benefícios para a vida das famílias de Apuí, principalmente, no que tange à questão da saúde. Esse sistema de abastecimento de água está no escopo de trabalho de infraestrutura do Governo do Amazonas para atender às necessidades dos municípios do interior”.