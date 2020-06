Sinésio reclama de ‘tapetão’ por PT escolher José Ricardo pré-candidato a prefeito de Manaus

O poder dos maus

Manaus/AM - A disputa interna no PT de Manaus para definir quem será o pré-candidato do partido para a prefeitura, nas eleições deste ano, teve um novo episódio. Na última segunda-feira (15), a direção nacional escolheu o deputado federal José Ricardo para ser o pré-candidato contrariando a decisão da direção municipal que escolheu o deputado estadual Sinésio Campos.

O Diretório Nacional do Partidos dos Trabalhadores escolheu José Ricardo com 64 votos contra apenas 16 de Sinésio Campos. Nas prévias municipais, Sinésio venceu com 25 votos dos contra oito de José Ricardo. Na época, José Ricardo afirmou que haviam “forças ocultas que não queriam sua candidatura”, por isso iria buscar apoio da direção nacional para reverter a decisão e ser o pré-candidato a prefeito, como ocorreu.

Desta vez foi Sinésio quem reclamou. O parlamentar classificou a decisão como “esdrúxula” e considerou a opção de José Ricardo de buscar a direção nacional em São Paulo como “tapetão”. “Claro que o deputado [José Ricardo] desrespeitou totalmente a vontade da base quando buscou a direção nacional em São Paulo para reverter sua derrota local e ganhar no tapetão. Comportamento comum de velhas políticas”, disse Sinésio.

A direção nacional do PT espera conseguir formar uma aliança entre Sinésio e José Ricardo para que o partido possa ter apoio de outros partidos de esquerda para as eleições em Manaus.