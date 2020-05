Sinésio Campos é pré-candidato à Prefeitura de Manaus

A Culpa é do Supremo

Manaus/AM - O deputado estadual Sinésio Campos (PT) é o pré-candidato, do Partido dos Trabalhadores (PT), que vai disputar a eleição municipal de 2020 para prefeito de Manaus. A escolha aconteceu por votação dos 46 membros do Diretório Municipal, em reunião interna, em plataforma digital, na tarde desta quarta-feira (27). O resultado da prévia será enviado para o Diretório Nacional do Partido para homologação da candidatura de Sinésio Campos.

O deputado Sinésio Campos, que também é o presidente do Diretório Estadual do Partido, venceu a prévia, no segundo turno do processo, com 25 votos contra 2 de José Ricardo Wendling e 19 abstenções de membros que decidiram retirar-se do processo. No primeiro turno, o resultado favoreceu José Ricardo que arrematou 21 votos, contra 20 de Sinésio Campos e 5 de Sassá da Construção Civil, que na segunda votação se manifestou favorável à candidatura de Sinésio Campos.

Sobre o projeto eleitoral de 2020, Sinésio destacou o fato de o PT não possuir apenas um legado histórico, mas o seu maior patrimônio: a militância de dois milhões de filiados e, no Amazonas, cerca de 40 mil. “A resistência do partido é uma demonstração de que o PT está consolidado em todos os municípios do Amazonas. Vamos fazer um grande enfrentamento em 2020 para apresentar candidaturas próprias na maioria dos municípios, tal qual na capital, para que possamos implementar programas de governo”.