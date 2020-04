Sindicato dos Médicos do Amazonas pede intervenção federal na Saúde do Estado

Socorro aos mais pobres é vital para conter coronavírus no Amazonas

Manaus/AM - O Sindicato dos Médicos do Estado (Simeam) divulgou uma nota questionando a nova direção da Secretaria de Estado do Amazonas (Susam) e pedindo intervenção do governo federal na Saúde do Amazonas. Médicos e outros profissionais da saúde expressaram sua insatisfação com a nova secretária, Simone Papaiz, e compararam a forma com que o governo do Amazonas vem conduzindo a situação com o caso do Pará, que está construindo um hospital de campanha com centenas de leitos.

"A nova secretária trazida do interior de SP desconhece a realidade epidemiológica e geográfica da Amazônia, e principalmente do AM, que tem mais de 4 milhões de habitantes. (...) A secretária tem ligações com políticos e empresas do setor de medicamentos, além de atuar firma na implantação de Organizações Sociais, modelo de gestão hospitalar que lidera casos de corrupção em várias cidades do país", diz um trecho da nota, que lembra que o Amazonas possui muitos profissionais qualificados e renomados que seriam bons secretários de Saúde, e finaliza sugerindo que o governo do Amazonas peça intervenção federal. Leia o comunicado à íntegra: