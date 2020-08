Sindicato aprova greve geral de professores contra volta às aulas em Manaus

Manaus/AM - Os professores filiados do Sindicato dos Professores e Pedagogos das Escolas Públicas do Ensino Básico de Manaus (Asprom-Sindical) decidiram aprovar greve geral dos profissionais em ato contra a volta das aulas presenciais marcara para a próxima segunda-feira (10). A decisão dos professores de não retornarem para as escolas foi tomada na última quarta-feira (5), durante assembleia geral.

Veja nota da Asprom sobre a deflagração de greve:

Na tarde desta quarta-feira, 05/08/20, a categoria dos Professores e Pedagogos de Manaus, reunida em Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus-AspromSindical, decidiu, por unanimidade, deflagrar greve geral por tempo indeterminado contra o retorno das aulas presenciais na rede pública estadual de ensino, nas escolas de Ensino Médio, que, por determinação do Governador Wilson Lima, deveria acontecer na segunda-feira, dia 10/08/20.

A greve atingirá somente os professores e pedagogos que atuam nas escolas de Ensino Médio onde o Governador determinou o retorno das aulas presenciais, na Capital Manaus.

A greve não atingirá os trabalhadores do Ensino Fundamental que continuam realizando o trabalho remoto, trabalhando em casa.

O Governo será comunicado amanhã, 06/08/20, sobre a decisão da deflagração da greve e, com a comunicação, começa a contagem de 72 horas para se fazer a instalação da greve.

A Assembleia Geral Extraordinária de Instalação da Greve será realizada na segunda-feira, 10/08/20, às 15:30, em local a ser definido.

Convocamos todos os professores e pedagogos da Seduc que atuam nas escolas de Ensino Médio em Manaus para estarem presentes na Assembleia Geral de Instalação da Greve.

A LUTA É PELA VIDA!

A DIRETORIA