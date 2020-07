Sete bares são fechados em noite de fiscalização em Manaus

A “delação” que recoloca Wilson Lima no centro do escândalo dos respiradores

Manaus/AM - Sete estabelecimentos foram fechados e quatro autuados entre a noite de sábado (25) e a madrugada de hoje (26), durante fiscalização referente ao cumprimento do decreto governamental que trata de medidas de prevenção ao novo coronavírus

Entre as irregularidades mais comuns estão o desrespeito quanto ao horário de funcionamento e ao distanciamento entre as mesas. Conforme o decreto estadual, bares podem funcionar até a meia-noite, na modalidade restaurante, e devem obedecer a restrições como o distanciamento entre artistas durante apresentações ao vivo.

Nessa fiscalização, quatro estabelecimentos foram fechados por passar do horário permitido, outros não estavam mantendo o distanciamento entre clientes ou mesmo sem a autorização legal para reabertura após interdição anterior.

Participaram da fiscalização servidores da SSP-AM, Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Defesa Civil, Ouvidoria, entre outros órgãos estaduais e municipais.

Além da ação de fiscalização, aconteceu também uma operação de repressão ao tráfico de entorpecentes em várias áreas da cidade.