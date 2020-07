Sessões plenárias da Câmara em Manaus começam a ser reprisadas pela TV

Desafios da Comissão de impeachment do governador Wilson Lima

A partir desta semana, a população manauara poderá acompanhar as sessões plenárias da Câmara Municipal de Manaus (CMM), também no período da noite. A reprise vai ao ar às 20h, de segunda a quarta-feira, em sinal aberto, pela TV Câmara de Manaus, no canal 55.4.

A medida foi idealizada pelo presidente Joelson Silva (Patriota) e tem o objetivo de aproximar cada vez mais a Casa Legislativa da população. O parlamentar ainda se recupera de uma cirurgia, mas comentou que a iniciativa é de suma importância para manter a sociedade informada de tudo o que ocorre na Câmara.

“As nossas sessões plenárias começam depois das nove horas e entram pela tarde, na maioria das vezes. Ao reprisá-las à noite, nós damos mais uma opção para que a comunidade acompanhe o trabalho de cada vereador. E esse acompanhamento pode ser feito de casa ou de qualquer outro lugar da cidade, pois nosso sinal já está ao alcance de todos”, destacou Joelson Silva.

Ao acompanhar a sessão, o telespectador não perderá nada do que foi apresentado durante o dia, como votação de projetos de lei, indicações, requerimentos e moções. A programação noturna seguirá o mesmo padrão, inclusive, com o “esquenta plenário”, que é feito antes da abertura dos trabalhos, com a participação dos próprios vereadores.

Na oportunidade são apresentados vídeos de serviços como o “Projeto em Pauta”, em que o próprio autor do projeto em tramitação faz esclarecimentos sobre a propositura, além de um informativo diário, que dá destaque aos trabalhos realizados pelas comissões técnicas.

Outros meios

As sessões ordinárias da Câmara de Manaus também podem ser acompanhadas pelas redes sociais, de segunda a quarta-feira. Às quintas e sextas-feiras, os vereadores se reúnem nas comissões técnicas, em grupos de trabalho específicos, voltados para áreas de interesse da sociedade, como educação, saúde, finanças, defesa do consumidor, meio ambiente, turismo e outras.