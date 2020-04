Sessão de julgamento por videoconferência da 1ª Câmara Cível do TJAM será no dia 13

Socorro aos mais pobres é vital para conter coronavírus no Amazonas

Manaus/AM – Na próxima segunda-feira (13), a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Amazonas realizará sua primeira sessão de julgamento por meio de videoconferência.

A sessão será a primeira, também por esse modelo, entre as Câmaras Cíveis e Criminais da Justiça do Estado do Amazonas.

Em razão do isolamento social recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o mesmo formato de julgamento, com o devido respaldo de uma resolução específica da Corte Estadual, já está sendo adotado pelo Tribunal Pleno da Justiça Estadual e passará a ser adotado pelas demais Câmaras Cíveis e Criminais do TJAM.

Na sessão por videoconferência desta segunda-feira, a 1ª Câmara Cível conta com 30 processos em sua pauta de julgamento.

O colegiado tem a participação dos desembargadores Cláudio Roessing, Paulo Caminha e Lima, Graça Figueiredo, Ernesto Anselmo Chíxaro e Joana dos Santos Meirelles.

A sessão terá início às 9h e poderá ser acompanhada no canal oficial do TJAM na plataforma YouTube.