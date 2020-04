Sesc e Senac doam máscaras para abrigos na campanha Um Ato de Amor

Governo do Amazonas erra e pânico cresce com avanço da Covid-19

Manaus/AM - Através do Mesa Mesa Brasil, o Sesc entregará máscaras de proteção e chocolates (alusivos à Páscoa), a crianças e adolescentes do Abrigo Moacyr Alves e do Núcleo de Assistência a Criança e Família em Situação de Risco (Nacer). As duas entidades assistenciais atendem 90 crianças e jovens com deficiências, sejam elas físicas ou neurológicas, e que estejam em situação de risco social. As máscaras foram produzidas em parceria com o Clube de Mães Núcleo 15 e a Associação das Donas de Casa do Estado do Amazonas (ADCEA).

O Senac AM participa da ação "Um Ato de Amor" e entregará também cerca de 1.200 máscaras de proteção a funcionários de grandes supermercados de Manaus. O atendimento a esse público decorre das condições de vulnerabilidade desses trabalhadores do comércio, ante à clientela dessas instituições comerciais. As máscaras foram produzidas por alunos e docentes de moda do Senac AM e professores voluntários.