Serviços essenciais são mantidos no feriado de Corpus Christi em Manaus

Manaus/AM - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, decretou ponto facultativo na sexta-feira (12), dia que sucede o feriado de Corpus Christi, em todos órgãos e entidades municipais. Entretanto, os serviços essenciais serão mantidos na cidade, conforme decreto publicado no Diário Oficial do Município nº 4.857, de segunda-feira, 8/6.

Saúde

No feriado de Corpus Christi e ponto facultativo, 11 e 12/6, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) vai manter os atendimentos para os casos de síndromes respiratórias, urgência básica, emissão de Declaração de Óbito (DO) em domicílio, casos suspeitos de Covid-19. Os serviços essenciais de urgência e emergência, como o Samu 192 Manaus e a maternidade Moura Tapajóz, funcionarão normalmente.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) preferenciais para os atendimentos a casos de síndromes respiratórias e suspeitos de Covid-19 funcionarão de quinta-feira a sábado, de 8h às 12h, com exceção da clínica da família Carmem Nicolau, que manterá seu funcionamento normal no feriado, ponto facultativo e final de semana.

Limpeza

Os serviços da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) trabalharão em regime de plantão na próxima quinta-feira, 11/6, com a coleta domiciliar atuando normalmente e varrição apenas nas principais avenidas de Manaus. Já na sexta-feira, 12/6, e sábado, 13/6, os serviços de coleta domiciliar, capina, varrição, limpeza de igarapés e mutirão acontecem sem alterações, seguindo a programação normal.

Comércio

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) informa sobre os horários de funcionamento das galerias populares, shopping Phelippe Daou e mercado municipal Adolpho Lisboa, no feriado de Corpus Christi e ponto facultativo.

A galeria Espírito Santo, na rua Joaquim Sarmento, esquina com 24 de Maio, Centro, só terá horário reduzido no feriado, quando funciona até as 15h. Na sexta-feira, dia 12/6, e sábado, 13/6, funciona normalmente, de 8h às 19h. No domingo, 14/6, permanece fechada.

A galeria dos Remédios, na rua Miranda Leão, Centro, funciona até as 14h no feriado de Corpus Christi, 11/6. Na sexta-feira e sábado, 12 e 13/6, funciona normal, de 8h às 17h, e no domingo, não funciona.

Já o shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, zona Leste, vai funcionar normalmente todos os dias. De 8h às 19h, na quinta e sexta-feira, e de 8h às 18h, no sábado. Já no domingo, o shopping não abre.

O mercado municipal Adolpho Lisboa, na avenida Lourenço Braga, Centro, funciona até as 12h no feriado de Corpus Christi. Na sexta-feira, 12/6, sábado, 13/6, e no domingo, 14/6, funciona somente até as 13h.