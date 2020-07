Serviço de paisagismo inicia pelas principais avenidas de Manaus

Erros, omissões e 'transparência' do governo Wilson Lima

Manaus/AM - A Comissão Especial de Paisagismo e Urbanismo do Município de Manaus, presidida pela primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, realizou nesta quinta-feira, 30/7, uma reunião online para alinhar as ações que serão executadas já a partir do mês de agosto em todas as zonas da cidade. Arquiteta de formação, a primeira-dama destacou que os trabalhos serão otimizados e executados por áreas e também garantiu que até o final de 2020 todas as zonas da cidade receberão serviços de paisagismo.

“Queremos iniciar as ações do mês de agosto nas avenidas Constantino Nery, Djalma Batista, São Jorge e Jacira Reis, levando paisagismo a toda a cidade e, paralelamente, conscientizar a população sobre a necessidade de cuidar e manter esses espaços limpos e preservados. Nós faremos o esforço de implantar um paisagismo de qualidade à cidade, mas também contamos com o esforço da população para nos ajudar a cuidar”, disse Elisabeth Valeiko, que também preside o Fundo Manaus Solidária.

Na reunião, ela enfatizou ainda que, com o início da implantação do paisagismo nos pontos determinados, os encontros serão semanais, tanto para acompanhar e atualizar o andamento dos trabalhos quanto para definir os novos pontos que irão receber as ações.

Participaram da reunião os secretários municipais de Infraestrutura (Seminf), Kelton Aguiar; de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Antônio Nelson de Oliveira; de Limpeza Urbana (Semulsp), Paulo Farias; de Comunicação, Kellen Veras Lopes; além da Nathacha Miwa, da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef); o diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Cláudio Guenka; o vice-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Franklin Pinto.