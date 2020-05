Semed treina profissionais de educação em ferramentas do Google em Manaus

O gemido da cama no confinamento

Manaus/AM – Para aperfeiçoar as técnicas de ensino e estudo, a Prefeitura de Manaus iniciou nesta quinta-feira, 21/5, o treinamento para professores, pedagogos e assessores da Secretaria Municipal de Educação (Semed) sobre as ferramentas do Google que permitem continuar com as aulas mesmo durante o isolamento social. O curso conta com cerca de 300 profissionais da educação inscritos, por meio de um link compartilhado nos grupos de trabalho, e terá o segundo dia de instrução na terça-feira, 26/5.

Todos os servidores da Semed possuem conta no gmail educacional, que oferece diversas ferramentas como Google Sala de Aula, Google Meet, Google Formulários e o Google Drive.

De acordo com uma das formadoras da Gerência de Tecnologia Educacional (GTE) da Semed, Lana Pinto, essas ferramentas são responsáveis por auxiliar o fazer pedagógico nesse momento de pandemia.

Suporte

Durante o período de isolamento social recomendado pela prefeitura, a GTE continua com seu suporte aos professores, gestores, pedagogos e assessores, conforme aponta a gerente Aldemira Câmara. "O contato com os professores é por meio das redes sociais, e-mail institucional e pelo assessor de tecnologia das Divisões Distritais Zonais (DDZ'S), que colhem as demandas que professores, gestores e diretores têm e marcamos com eles, de forma individual ou de grupo", explica.