Sem festa dos bumbás de Parintins, movimento na Manaus Moderna é reduzido

Manaus/AM - Na semana em que deveria ocorrer o Festival Folclórico de Parintins, a última do mês de junho, o movimento no Porto da Manaus Moderna, na avenida Lourenço Braga, deve permanecer como está hoje: embarques e desembarque menores nos barcos e balsas de embarque e desembarque.

Se o movimento em torno das feiras ali instaladas ainda permanece baixo, o mesmo pode ser dito da movimentação de passageiros nos barcos regionais que fazem o transporte de carga e passageiros pelos rios amazônicos.

Com duas balsas praticamente desativadas - a Amarela e a Vermelha -, das cinco balsas existentes, a ausência do movimento sazonal daqueles que embarcam para ver os bois de Parintins na Manaus Moderna é percebido tanto no visual, quanto no movimento do comércio daquela área de Manaus.