Seduc instala mais de 900 pias em escolas de Manaus

Manaus/AM - Em medida de prevenção contra o novo coronavírus, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto, vai instalar 940 pias em escolas da rede pública estadual, somente em Manaus, visando o retorno às aulas presenciais, marcado para a próxima segunda-feira (10), com estudantes do Ensino Médio. Deste número, 430 já estão devidamente instaladas nas unidades de ensino. A ação é uma das principais orientações dos órgãos de Saúde na contenção do novo coronavírus (Covid-19).

As pias estão sendo colocadas em pontos estratégicos das escolas e deverão ser utilizadas para a higienização correta das mãos, com sabão e toalha de papel, por alunos, professores, pedagogos, gestores e demais integrantes da equipe escolar, conforme estipulado pelo Plano de Retorno às Atividades Presenciais da Secretaria de Educação, disponível no link: https://bit.ly/2Dzgah6.

Em média, cada unidade de ensino receberá quatro pias. De acordo com o secretário de Educação em exercício, Luis Fabian Barbosa, a instalação dos itens iniciou há duas semanas. “Nossa equipe está finalizando o procedimento, inicialmente nas unidades de Ensino Médio, que serão as primeiras a serem reabertas neste retorno gradativo e escalonado às atividades presenciais, em Manaus. Após a finalização desta etapa, partiremos para as demais escolas [Ensino Fundamental], que voltarão com as aulas no dia 24 de agosto”, afirmou Luis Fabian.

A Secretaria de Educação anunciou, na última semana, o retorno às atividades presenciais da rede pública estadual, na capital. A volta às salas de aula será de maneira gradativa e escalonada em 123 escolas de Manaus, totalizando cerca de 110 mil alunos. Os primeiros a retornarem – no dia 10 de agosto – são os estudantes do Ensino Médio regular e da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). No dia 24 de agosto, retornam os alunos do Ensino Fundamental (anos iniciais e finais).

Interior

Nos 61 municípios do interior do Amazonas, ainda não há previsão para o retorno às aulas presenciais. Entretanto, todas as escolas da rede estadual, dos ensinos Fundamental e Médio, terão pias instaladas em seus ambientes. Ao todo, o interior receberá 1.560 pias, totalizando 2,5 mil em todo o estado.