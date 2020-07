Secretário da Saúde, Élcio Franco expulsa garçom durante reunião

CPI rastreia R$ 250 milhões destinados ao combate a Covid 19 no Amazonas

Um vídeo viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira (10) ao mostrar o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco, expulsando um garçom da sala onde participava de uma reunião do Conselho Nacional de Saúde (CNS).

No vídeo, é possível ver o secretário esticando o braço e acenando negativamente com a cabeça. Logo em seguida, aparece uma mulher, que está sentada ao lado do secretário olha para o mesmo lugar e balança o dedo indicador, de forma negativa também. O garçom, então, aparece segurando uma bandeja com uma garrafa. Irritado, Élcio grita: "Sai daí. Eu falei não. O que você não entendeu?".

Os internautas acusaram o secretário da saúde de racismo devido as circunstâncias das cenas mostradas no vídeo.