Secretaria de Segurança tira cerca de 800 armas de circulação no Amazonas

Manaus/AM – Nos quatro primeiros meses deste ano, o número de armas de fogo retiradas de circulação em Manaus foi o maior para o período desde 2016, conforme informações do setor de Balística do Instituto de Criminalística do Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas (DPTC-AM). Com 790 armas, o volume apreendido entre janeiro e abril de 2020 foi 5,8% maior que em igual período de 2019.

O Instituto de Criminalística (IC) é o responsável por periciar o material apreendido nas ruas pelas Polícias Militar e Civil. Depois de cair em 2017, o número de armas teve uma leve recuperação em 2018 (+0,5%), avançando em 2018 (+4,19%) e chegando em 2020 a um incremento de quase 6%.

“Toda vez que uma arma é apreendida e encaminhada ao IC, ela é destinada a um setor específico para exame em armas de fogo, que é o setor de Balística Forense, onde a arma passa por várias etapas de exames. Entre elas, podemos destacar o exame de eficiência, em que são realizados os disparos e feita a verificação de que a arma realmente funciona”, explica o diretor do Instituto, Carlos Fernandes.

Mais da metade (52%) das armas apreendidas são revólveres ou pistolas, segundo informações do IC. “A boa portabilidade e a facilidade de esconder junto às vestes, aliadas à eficiência dessas armas e à clandestinidade das mesmas, explicam porque devam ser as preferidas pela criminalidade. Logo, temos a grande quantidade nas apreensões”, avalia Fernandes.

Redução de crimes

A apreensão de armas de fogo é importante para a redução de outros crimes, como roubos, furtos e até homicídios, conforme explica o comandante da Força Tática, da Polícia Militar do Amazonas, major Igor Reis.