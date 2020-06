Secretária de Saúde do Amazonas vai para presídio, diz PF

Anjos e demônios

Manaus/AM - O superintendente da Polícia Federal no Amazonas, delegado Alexandre Saraiva, afirmou que todos os oitos mandados de prisão expedidos com a deflagração da Operação Sangria, foram cumpridos. Entre os presos temporariamente, está a secretária de Saúde do Estado, Simone Papaiz.

O delegado afirmou que Simone deve baixar para presídio de Manaus após prestar esclarecimentos à PF. A operação apura desvios de recursos públicos federais com fraude na compra de respiradores realizada pelo Governo junto a uma loja de vinhos, com irregularidades e superfaturamento.

A PF também cumpriu 14 mandados de busca e apreensão, sendo 12 em Manaus, um em São Paulo e um em Brasília. O governador Wilson Lima (PSC), que estava em Brasília, teve o celular e o tablet apreendidos.