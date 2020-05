Secretária de Saúde do Amazonas quer união entre Estados para compra de respiradores

Bolsonaro precisa de um espelho e de um psiquiatra

Manaus/AM - A titular da Secretaria de Saúde do Amazonas (Susam), Simone Papaiz, solicitou mais união entre os Estados da federação para a compra de respiradores, durante reunião do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), realizada nesta sexta-feira (15). A secretária disse que a dificuldade em adquirir os equipamentos impede a ampliação de leitos no Amazonas para pacientes graves com Covid-19.

Durante a sua fala na reunião na Câmara Técnica de Gestão e Financiamento do Conass, da qual participaram representantes dos Estados das regiões Norte, Sul e Centro-Oeste, Simone Papaiz ressaltou que os secretários precisam estar mais próximos, inclusive trocando informações sobre como podem adquirir de forma mais ágil e juridicamente segura esses equipamentos.

“Não estamos conseguindo comprar respiradores. Acredito que os Estados poderiam ser organizar de alguma maneira, com o apoio do Ministério da Saúde, para essa aquisição. Isso nos traria, inclusive, segurança, já que hoje o mercado está desequilibrado, praticando valores maiores do que normalmente seriam cobrados para esses equipamentos”.

Para a secretária, o assunto precisa ser discutido de forma urgente entre as unidades federativas, uma vez que o tempo tem se tornado curto e a prioridade de todos deve ser a de salvar o máximo de vidas possíveis.

“Eu acho que deveríamos tentar uma discussão maior sobre o assunto, com o apoio do Conass. Conseguimos com muito custo recursos humanos, mas estamos esbarrando nesses equipamentos”.

Opinião semelhante a exposta pela titular da Susam teve o representante do Estado do Acre, Carlos Henrique, que lembrou que os estados da região Norte têm sofrido dificuldades adicionais na compra de equipamentos e insumos por conta da distância dos grandes centros econômicos do país.