Secretária de Saúde do Amazonas está com coronavírus

Manaus/AM - A secretária de Saúde do Amazonas, Simone Papaiz, testou positivo para Covid-19, confirmou neste domingo (26) a Secretaria de Saúde do Amazonas (Susam) por meio de nota. Simone fez o teste na quinta-feira (23), e o resultado positivo chegou na noite do sábado (25).

"A secretária encontra-se em isolamento social, em que ficará por 14 dias como recomendam as autoridades sanitárias, em bom estado de saúde e seguindo todas as recomendações médicas para que tenha uma pronta recuperação", informou a pasta.

Através da assessoria, Simone informou que trabalhará em casa durante o isolamento social: "Me sinto bem e, seguindo as orientações das autoridades médicas, farei o isolamento social pelo prazo determinado, mas darei continuidade ao trabalho, mesmo à distância, junto com a minha equipe”

A secretária de Saúde vinda do Estado de São Paulo assumiu o cargo no dia 8 de abril, após o governador Wilson Lima anunciar a saída de Rodrigo Tobias.