Secretária da Sejusc testa positivo para coronavírus em Manaus

Sobre a ameaça de greve no PS 28 de Agosto

Manaus/AM - A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) informa que a titular da pasta, Caroline Braz, testou positivo para o novo coronavírus. O exame foi realizado na quarta-feira (22) e o resultado saiu na noite de sexta-feira (24).

Conforme as recomendações, Caroline encontra-se em isolamento domiciliar. Apresentando sintomas leves, a secretária está seguindo todas as orientações médicas.



As atividades da Sejusc continuam sendo coordenadas pela secretária, mesmo de casa. Os secretários-executivos e servidores da Sejusc continuam na linha de frente das ações.