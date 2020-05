Saúde mental é foco de plano estratégico publicado pela UEA em Manaus

A crepioca do vice-governador

Manaus/AM – Colocando o Amazonas como um dos estados pioneiros na realização de ações efetivas de combate ao novo coronavírus, a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), em parceria com um grupo de profissionais de outras instituições locais, publicou esta semana, o Plano Estratégico Emergencial de Saúde Mental para Enfrentamento da Covid-19. A medida concentra conhecimentos, recursos e solidariedade para construir uma resposta integrada e com embasamento científico.

No Brasil, a atuação da saúde mental pós-exposição a desastres e emergências vem sendo construída a partir de eventos como rompimento de barragens de mineração em Minas Gerais, deslizamentos, inundações, incêndios como o ocorrido na Boate Kiss em Santa Maria e Educandos na cidade de Manaus. Contudo, na história recente, a emergência por um surto epidêmico tem sido um grande desafio para profissionais de saúde, governos, cientistas, população em geral.

Em epidemias, habitualmente enfatizam-se os preparativos de vigilância epidemiológica, vacinas e medicamentos, bem como o impacto e o ônus econômico. No entanto, é preciso ainda que se considere os impactos na saúde mental e na condição social das populações.

Nesse contexto, a UEA buscou produzir um material baseado, principalmente, nas lições aprendidas em outros países e disponíveis nas plataformas que reúnem as mais relevantes e recentes publicações científicas, em nível técnico e que, ao mesmo tempo, fosse de fácil leitura e consulta rápida, considerando que em situações de emergência o prazo é sempre imediato.