‘Sarau de Empreendedorismo’ em moda, artes e música tem inscrições abertas em Manaus

Manaus/AM - A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) está com inscrições gratuitas para a primeira edição do Sarau de Empreendedorismo que vai abordar cultura e empreendedorismo em três âmbitos: moda, artes visuais e música.

O sarau consiste em um bate-papo sobre formas de empreender nesta área em momentos de crise, junto a exposições de projetos. Nele, os artistas irão cantar, tocar, mostrar seus projetos e croquis e haverá ainda a realização uma oficina de graffiti.

O evento, que tem como objetivo discutir campos da cultura que estão sendo atingidos diretamente pela pandemia do novo coronavírus, causador da Covid-19, será realizado on-line e contará com a participação de profissionais renomados da moda, música e artes visuais. A intenção é gerar debates que promovam o diálogo e a troca de experiências entre especialistas, empreendedores e a população.

Para se inscrever, basta preencher a ficha disponível no link https://www.sympla.com.br/sarau-de-empreendedorismo__857138 até a próxima segunda-feira, 25/5.

Cronograma geral do evento

26 de maio - MODA

16h às 18h – “Alternativas para o mundo da moda em períodos de pandemia” com participação de Marília Maciel, Matheus Carneiro, Marina Martins e Mandoca.

20 de maio - ARTES VISUAIS

16h às 18h – “Promoção de conhecimento e lazer: Como usar a criatividade nesse momento de pandemia para inovar em artes visuais?” com participação de Raiz Campos, KINA e Deborah Erê.

29 de maio - MÚSICA

14h às 16h – “A música é um elemento social que une pessoas e promove cultura, mas em condição de distanciamento social o que os empreendedores do ramo podem fazer?” com participação de Hannon Benigno e Ravhel.

16h às 18h – “A música é um elemento social que une pessoas e promove cultura, mas em condição de distanciamento social o que os empreendedores do ramo podem fazer?”, com participação de George Japa e DuBarranco.