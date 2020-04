Saque de auxílio emergencial gera aglomeração de pessoas em agências bancárias de Manaus

Empresas da ZFM só lamentam, demitem e não ajudam no combate a Covid 19

Manaus/AM - O Portal do Holanda registrou na manhã desta segunda-feira (13) uma enorme fila de pessoas em frente a uma agência da Caixa Econômica Federal, situada na Avenida Autaz Mirim, na zona leste de Manaus.

No local um grande fluxo de pessoas foi observado no local. A movimentação se deve ao saque do auxílio emergencial de R$ 600, disponibilizado pelo governo federal por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Na fila estão jovens, idosos e mães com crianças de colo, boa parte usando máscaras.