Sanitização é realizada em quartéis e viaturas do Corpo de Bombeiros do Amazonas

Manaus/AM - O serviço de sanitização foi realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), em parceria com a empresa Truly Nolen, na última quinta-feira (30). Ao menos 21 viaturas da capital e da Região Metropolitana passaram pela higienização, de acordo com o comandante-geral, coronel Danizio Valente.

“É de suma importância que neste momento seja realizada a sanitização dos nossos quartéis e de nossas viaturas periodicamente, visando sempre um melhor atendimento à população e a quebra da cadeia de transmissão do coronavírus”.