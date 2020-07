Samsung vai produzir smartwatches na Zona Franca de Manaus

Saiba porque o governador do Amazonas perdeu na Comissão do Impeachment

Manaus/AM - A Samsung anunciou a produção, em sua fábrica sediada no Polo Industrial de Manaus (PIM), de smartwatches, os relógios inteligentes.

Conforme informado, a produção inicia com a pulseira Galaxy Fit E e pelos relógios Galaxy Watch Active e Watch Active 2, direcionada para 4G e tamanhos de 40 e 44 mm, assim como apenas Bluetooth de 40mm.

Os produtos Samsung desta linha de vão de R$ 299 a R$ 3 mil.

Em estudo do IDC, os smartwatches aparecem, de janeiro a março, com aumento de 218% nas vendas, enquanto, no mesmo período, as vendas de pulseiras fitness venderam 321% a mais.

"O investimento na produção local de smartwatches não só reforça, como também expande nosso vínculo com o País, onde já temos produção consolidada de diversos tipos de produtos. Estamos focados em, cada vez mais, ampliar nossa atuação no Brasil”, afirmou Antonio Quintas, vice-presidente da divisão de dispositivos móveis da Samsung Brasil.

Com informações do site TudoCelular.