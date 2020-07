Samsung Ocean oferece mais de 30 cursos gratuitos com oficinas de jogos

Daniela Assayag e o mundo ‘invisível’ do poder

Manaus/AM - A Samsung Ocean anunciou o lançamento de mais uma série de cursos gratuitos oferecidos neste mês de julho. As atividades serão realizadas online e poderão ser acessadas após inscrição no site www.oceanbrasil.com ou via aplicativo do Samsung Ocean, que está disponível para download na Play Store.

Haverão oficinas com atividades práticas. Uma delas, realizada em três etapas, é focada na criação de interfaces para jogos digitais. Outra, com duas partes, tem como tema central realidade aumentada. Há ainda oficinas de User Experience aplicada em Design de Serviços, Dispositivos Móveis e Realidade Virtual e Aumentada, e novos módulos de cursos que foram introduzidos ainda na primeira onda com visões mais teóricas e agora atingem níveis mais práticos e avançados.

"Com oficinas e atividades práticas, o Samsung Ocean consegue aprofundar o conteúdo teórico apresentado nas primeiras ondas e deixa os participantes mais preparados para a realidade de mercado. Essa capacitação gradativa, etapa por etapa, é essencial para a maturação do conhecimento e o desenvolvimento dos profissionais e seus projetos", destaca Eduardo Conejo, Gerente Sênior de Inovação na área de Pesquisa e Desenvolvimento da Samsung.

Até o primeiro trimestre do ano, o Samsung Ocean realizava seus cursos de forma presencial nas sedes de Manaus e São Paulo, com diferentes professores, abordagens e temas. Desde abril, porém, a Samsung decidiu democratizar o programa, criando uma plataforma para que os cursos fossem realizados de maneira remota e unificando trilhas de conteúdo.

Confira a programação dos cursos e atividades confirmados, no horário de Brasília:

1/7 - 19h

Android CodeLab de Banco de Dados (Parte 2)

2/7 - 18h

Oficina de Prototipagem de Dispositivos Móveis

6/7 - 19h

Android CodeLab de GPS & Lista (UI) [Parte 1]

7/7 - 18h

Design Thinking Conceitos e Prática

8/7 - 19h

Android CodeLab de GPS & Lista (UI) [Parte 2]

9/7 - 19h

Assistente Virtual de Voz em Bixby - Trazendo Inteligência à Interface

13/7 - 19h

Android CodeLab de Multithread & Menu (UI) [Parte 1]

14/7 - 15h

Oficina de Interface para Jogos (Tira-dúvidas)

14/7 - 18h

Tópicos de UX para Design de Serviços

15/7 - 15h

Oficina de Interface para Jogos (Parte 1)

15/7 - 19h

Android CodeLab de Multithread & Menu (UI) [Parte 2]

16/7 - 15h

Oficina de Interface para Jogos (Parte 2)

16/7 - 19h

Introdução ao Blockchain

20/7 - 18h

Introdução à Ciência de Dados: Uma abordagem visual com Orange Canvas (Parte 1 - Ambientação)

20/7 - 19h

Android CodeLab de Push & Imagem (Parte 1)

21/7 - 18h

Tópicos de UX para Dispositivos Móveis

22/7 - 18h

Introdução à Ciência de Dados: Uma abordagem visual com Orange Canvas (Parte 2)

22/7 - 19h

Android CodeLab de Push & Imagem (Parte 2)

23/7 - 17h

Curso de Manipulação e Análise de Dados com Pandas e Python

23/7 - 19h30

Introdução à Previsão de Séries Temporais

24/7 - 14h

Fundamentos da Indústria 4.0

24/7 - 18h

Introdução à Ciência de Dados: Uma abordagem visual com Orange Canvas (Parte 3)

27/7 - 17h

Desenvolvimento de Aplicação de Voz no Bixby Studio (Tira-dúvidas)

27/7 - 19h

Android e Samsung Mobile SDK Avançado (Parte 1)

28/7 - 11h

Usando Dados de Redes Sociais para Análises Urbanas

28/7 - 17h

Desenvolvimento de Aplicação de Voz no Bixby Studio

28/7 - 18h

Tópicos de UX para Realidade Virtual e Aumentada

29/7 - 15h

Introdução ao Deep Learning com Python e Keras (Parte 1)

29/7 - 17h

Oficina de Realidade Aumentada (Tira-dúvidas)

29/7 - 19h

Android e Samsung Mobile SDK Avançado (Parte 2)

30/7 - 15h

Introdução ao Deep Learning com Python e Keras (Tira-dúvidas)

30/7 - 17h

Oficina de Realidade Aumentada: Unity e AR Foundation (Parte 1)

31/7 - 15h

Introdução ao Deep Learning com Python e Keras (Parte 2)

31/7 - 17h

Oficina de Realidade Aumentada: Unity e AR Foundation (Parte 2)