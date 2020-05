Salão de beleza liberado para funcionar em Manaus é da filha da vereadora Glória Carrate

Caetano, Marcelo Ramos, Anitta e o ‘difícil começo’

Manaus/AM - O salão de beleza Sempre Bella, localizado no Conjunto Vieiralves, na zona Centro-Sul de Manaus, que conseguiu a liberação para funcionar em meio à pandemia do novo coronavírus tem como sócia-proprietária Mishelly Carrate Coêlho, filha da vereadora Glória Carrate.

Na última terça-feira (19), o juiz Cezar Bandiera, da 5ª Vara de Fazenda Pública, decidiu conceder liminar em favor do salão para que tenha a permissão de funcionamento, mesmo em desacordo com decretos estadual e municipal que proíbem a abertura de comércios não essenciais, como salões de beleza.

O pedido de abertura do Sempre Bella foi baseado no decreto do presidente Jair Bolsonaro, que no último dia 11, passou a considerar os salões de beleza como atividade essencial.

Mishelly Carrate decidiu ir à Justiça após ser surpreendida, no último dia 16, enquanto estava viabilizando a reabertura de seu estabelecimento, por uma equipe de fiscalização da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) - Departamento de Vigilância Sanitária, para que não reabrisse mesmo com o decreto presidencial.

O juiz decidiu acatar o pedido da empresária que já anunciou a abertura do salão nesta quarta-feira (20).