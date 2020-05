Salão de beleza em Manaus ganha liberação para funcionar após decisão da Justiça

Caetano, Marcelo Ramos, Anitta e o ‘difícil começo’

Manaus/AM – Um salão localizado no Vieiralves conseguiu liberação na Justiça para funcionar normalmente durante a pandemia do coronavírus. A decisão do juiz Cesar Luiz Bandiera vai contra o decreto do governo do estado.

No pedido os proprietários usaram como base o Decreto Federal, sancionado por Bolsonaro, que libera salões de beleza, barbearia e manicure desde que sigam as recomendações do Ministério da Saúde.