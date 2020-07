Saiba a verdade sobre transferência do prefeito de Manaus para hospital em SP

Sobre ‘Poder’ ficar com a mulher do melhor amigo

Manaus/AM - Após boatos que o prefeito de Manaus estava em estado gravíssimo, a assessoria de comunicação de Arthur Neto emitiu uma nota esclarecendo a transferência dele para o hospital Sírio Libanês, em São Paulo. O prefeito e a primeira-dama foram diagnosticados com Covid-19.

Leia na nota ma íntegra:

A Prefeitura de Manaus informa que o prefeito Arthur Virgílio Neto passa bem e que por decisão própria foi transferido para hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde fará check-up e terminará o tratamento da Covid-19. Segundo boletim médico, emitido pelo hospital Adventista de Manaus, na tarde desta segunda-feira, 6/7, ele apresenta "melhora global do quadro clínico, mantendo boa saturação em ar ambiente". Arthur já tinha previsão de alta nos próximos dias.

“Recebi todos os cuidados necessários no hospital Adventista e já tenho PCR reduzido para 30%, o que segundo os médicos é muito bom. Preciso fazer outros exames, como da cirurgia para retirada da próstata que fiz há alguns anos, então decidi ir a São Paulo, onde tenho todo meu histórico médico”, disse o prefeito, que embarcou em voo privado, acompanhado pela primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, que também teve diagnóstico positivo para o novo coronavírus, durante exames de rotina realizados no último dia 29/6.

“Tenho recebido muitas mensagens de apoio e desejo de melhoras, que só me motivam, ainda mais, a continuar fazendo o melhor por Manaus. Em breve, estarei de volta e com força total para tocar as muitas obras e ações que temos a realizar até o final do meu mandato", completou Virgílio.

“Falei com o prefeito e ele nos tranquilizou afirmando que está bem. A primeira-dama confirmou que se trata de uma avaliação de rotina e que logo estarão de volta. Que Deus os abençoe e conceda saúde”, disse o presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Joelson Silva.