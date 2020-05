Sai resultado do edital nº 11/2019 do Centelha Amazonas

Carlos Almeida é o Coringa

Manaus/AM - Cem ideias foram aprovadas para a fase 3 do Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores (Centelha Amazonas), edital N° 011/2019. O resultado final dos Projetos de Empreendimento - Fase 2 foi divulgado na segunda-feira, dia 4, pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam).

Os projetos aprovados seguem para a Fase 3 do Programa, que consiste no Projeto de Fomento é quando os proponentes devem detalhar o cronograma físico e financeiro da proposta e aplicação dos recursos de subvenção a serem recebidos. A data-limite para submissão dos Projetos de Fomento pode ser realizada até 19 de maio, às 17h.

Lançado no mês agosto de 2019, o Programa é dividido em três fases: 1. Ideia Inovadora, 2. Projeto de Empreendimento e 3. Projeto de Fomento. Ao final do processo, 28 projetos de inovação serão selecionados e receberão até R$ 65 mil para transformar sua ideia em um negócio de sucesso.

Realizado em 21 estados, no Amazonas a iniciativa é executada pela Fapeam, sendo promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e pela Financiadora de Inovação e Pesquisa (Finep), em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap), e operada pela Fundação Certi.

Programa Centelha

O Programa Centelha visa estimular a criação de empreendimentos inovadores e disseminar a cultura empreendedora no Amazonas, oferecendo capacitações, recursos financeiros e suporte para transformar ideias em negócios de sucesso.

Confira o resultado: http://www.fapeam.am.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/LISTA-FINAL-DAS-100-IDEIAS-APROVADAS-PARA-A-FASE-III-DO-PROGRAMA-CENTELHA-AMAZONAS-N.pdf