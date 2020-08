Saem resultados de editais de CT&I divulgados pela Fapeam

Manaus/AM - A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) divulgou na sexta-feira (07/08) os resultados finais das propostas submetidas aos editais do Programa de Apoio à Popularização da Ciência, Tecnologia e inovação (POP CT&I), Edital nº 002/2020, e do Programa Estratégico de Ciência, Tecnologia e Inovação nas Fundações de Saúde (Pecti-AM/Saúde), Edital Nº 004/2020.

Lançados no mês de fevereiro, os dois editais aprovaram em conjunto um total de 15 projetos, sendo cinco propostas para o Pecti-AM/Saúde e dez para o POP CT&I.

O POP CT&I é um programa que tem como objetivo apoiar a realização de eventos de popularização da ciência, prioritariamente no interior do Estado do Amazonas, por meio do financiamento da produção e distribuição de materiais educativos para democratizar a produção do conhecimento em CT&I, fortalecer a Semana Estadual de Ciência e Tecnologia 2020 e a Política Pública de CT&I do Amazonas.

Já o Pecti-AM/Saúde tem a finalidade de potencializar a interação de pesquisadores em projetos estratégicos de desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação nas Fundações de Saúde com sede no estado do Amazonas.

Ciência na Escola

Além do POP CT&I e do Pecti-AM/Saúde, a Fapeam também divulgou na sexta-feira o resultado do Programa Ciência na Escola (PCE), que é uma ação criada pela fundação e desenvolvida em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto e Secretaria Municipal de Educação (Semed).

O programa é direcionado à participação de professores e estudantes de escolas públicas estaduais do Amazonas e municipais de Manaus em projetos de pesquisa científica e de inovação tecnológica.