Roraima tem assistência do Inpa para monitorar coronavírus

Governo do Amazonas erra e pânico cresce com avanço da Covid-19

Manaus/AM - O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTIC), por meio do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Roraima (NAPRR), está auxiliando no mapeamento dos casos confirmados do novo coronavírus (covid-19) em Boa Vista (RR). A parceria é fruto de uma demanda da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA).

“Sabendo que o NAPRR atua na área de geoprocessamento, a SVS nos solicitou a produção de mapas com foco nos bairros de residência dos casos confirmados de covid-19 no município”, explicou o técnico em C&T e chefe substituto do NAPRR, o geógrafo Arthur Citó.

Segundo Citó, a produção cartográfica está focada na atualização semanal dos casos confirmados por bairro (mapa temático quantitativo – graduado/ intensidade de casos), série temporal com a evolução da dispersão dos casos confirmados e gerenciamento de um banco de dados geográfico com as informações transmitidas pela SVS e SMSA.

Os mapas auxiliam a SVS na visualização da distribuição dos casos e sua evolução quantitativa no município de Boa Vista. As informações podem servir no planejamento de ações de prevenção e controle à covid-19, além de distribuição e uso de recursos humanos, materiais e de equipamentos. “Não há nenhuma ação de campo do Inpa, nosso trabalho é todo no laboratório”, explicou Citó.

A SMSA adiciona os mapas ao boletim semanal da Secretaria de Saúde, publicado às sextas-feiras. O informativo circula apenas na rede interna da Prefeitura de Boa Vista e não está disponível online.