Ribeirinhos do Amazonas e Pará podem fazer saque do auxílio por meio de agências-barco

Os vilões da pátria amada

Os moradores de cidades ribeirinhas da região amazônica, cadastrados para receberem o Auxílio Emergencial, poderão receber o benefício nas agências-barco da Caixa Chico Mendes e Ilha do Marajó.

Para isso, até sexta-feira (29), duas agências-barco estarão nos municípios de Careiro da Várzea e Manaquiri, no Amazonas (agência-barco Chico Mendes); Soure e Salvaterra, no Pará (agência-barco Ilha do Marajó). Os beneficiários poderão gerar os códigos e, com os números, realizar os saques em dinheiro nas lotéricas e correspondentes bancários da Caixa.

Além disso, os cidadãos poderão também desbloquear cartões e cadastrar senhas para recebimento dos benefícios sociais como o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), Seguro Desemprego/Defeso, Bolsa família e INSS.