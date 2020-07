Revoltado, vendedor de bala xinga passageiros dentro de ônibus em Manaus; Veja vídeo

Desafios da Comissão de impeachment do governador Wilson Lima

Vendedor de bombons irritado com passageiros em Manaus pic.twitter.com/4n2XpfkVRq — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) July 28, 2020

Manaus/AM - Um vídeo que começou a circular pelas redes sociais, nesta segunda-feira (27), mostra um vendedor de balas revoltado com os passageiros que não queriam comprar os produtos dele. O homem inclusive chega a xingar um idoso.

"E você, coroa? Tem não? Vai se f***. Falo logo assim, mando tomar no ** logo”, diz o vendedor.

E continua: “Se você tá com miséria de me ajudar leva isso pra casa e joga fora". Coagidos, alguns passageiros compram os bombons com receio que aconteça algo. Ele ainda chega a dizer que não tem medo de polícia, de vigilante ou de advogado.

Não é possível identificar em qual linha de ônibus o vendedor se encontra.3