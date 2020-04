Reunião do CAS aprecia 28 projetos e acontece por videoconferência em maio

Amazonas conta seus mortos em meio a uma crise política perigosa

Manaus/AM – A Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) divulgou a data para realização da 291ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Suframa (CAS) que será no próximo dia 7 de maio, mantendo o calendário anunciado no primeiro encontro do colegiado, ocorrido em fevereiro. Devido à pandemia de covid-19, a reunião do CAS será realizada por videoconferência.

Para a realização do evento, no entanto, serão providenciadas diversas alterações, visando a promover um ambiente que garanta a segurança de todos os atores envolvidos, como membros da alta gestão da Autarquia, conselheiros representantes dos diversos órgãos e entidades que integram o CAS, servidores envolvidos na organização do encontro, membros da imprensa e a sociedade em geral.

Neste sentido, a Reunião Ordinária do CAS será realizada por meio de videoconferência, que será transmitida para o público externo por link a ser informado tanto no site oficial da Suframa quanto por release à imprensa na semana do evento.

Desta forma, a pauta prevista, que conta atualmente com 28 projetos, poderá ser analisada pelos conselheiros sem prejuízo às recomendações do governo federal e à portaria nº 228 da Suframa para o enfrentamento da propagação do coronavírus, como a manutenção de distância segura entre as pessoas e a restrição de reuniões que gerem aglomerações, dentre outras.

"Essa é uma forma que a Suframa encontrou de garantir que os empresários e investidores que apresentaram seus projetos para análise do CAS e que pretendem implantar novos empreendimentos na Zona Franca de Manaus ou mesmo expandir suas atividades por meio da atualização ou diversificação de suas linhas de produção possam, efetivamente, ter seus direitos garantidos, o que deve contribuir para que sejam mantidos postos de trabalho, além de gerar novos empregos e renda para a população, ainda mais em um momento atípico como o que enfrentamos atualmente", disse o superintendente Alfredo Menezes.