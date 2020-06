Retomada do turismo é debatida com Amazonastur e operadores do setor

Informação incorreta ou apressada do consórcio Globo, Folha, Extra?

Manaus/AM - A presidente da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), Roselene Medeiros, discutiu, por videoconferência, com secretários e dirigentes do setor a retomada das atividades do segmento nos 24 polos, que integram o novo Mapa do Turismo Brasileiro. Entre as estratégias apresentadas pela Amazonastur estão o Protocolo de Biossegurança dos Serviços Turísticos e o novo planejamento promocional e de infraestrutura das potencialidades turísticas amazonenses.

De acordo com Roselene Medeiros, durante a pandemia, a equipe da empresa pública buscou todas as orientações dos principais órgãos mundiais de saúde para a criação do protocolo de biossegurança com foco na salvaguarda das vidas para a reabertura das atividades turísticas no estado.

"Nós queremos deixar claro que toda a base do protocolo é fruto de pesquisa junto aos principais órgãos de saúde do mundo e de estudos realizados pelos principais polos turísticos internacionais. Deixo claro que tudo foi feito e colocado de acordo com a nossa realidade regional. É um estudo que vai nortear as agências de turismo, os hotéis, os barcos-hotéis, enfim, dar um suporte ao trade para que se atente à segurança do operador e do turista que vem nos visitar", comentou a presidente.

Plano Estadual de Turismo

A Amazonastur vai contratar uma empresa, através de licitação, que vai obedecer a todos os critérios estabelecidos para que seja criado um direcionamento do turismo amazonense para os próximos dez anos. "E agora, desde já, convido todos os secretários e dirigentes que integram o Mapa do Turismo a participarem diretamente na criação desse plano. Isso vai ser um projeto que, em no máximo 45 dias, deve ser iniciado e vai contar com a participação de todos os envolvidos no turismo amazonense”, disse Roselene.

Promoção

A titular da Amazonastur salientou também que a empresa pública reformulou todas as estratégias de divulgação dos produtos turísticos do estado, onde será massificado os atrativos de cada região do Amazonas.